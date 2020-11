Es ist ein kleiner aber feiner Unterschied, wenn aus dem Churer Fest das Khurer Fest wird. Für Bündner ist es lediglich die alternative Schreibweise in Mundart. Vielleicht wird es im nächsten Jahr aber auch gleich die Alternative zum eigentlichen Stadtfest. Dessen Durchführung 2021 wurde am Sonntag von den Organisatoren abgesagt. Der Verein Khur.ch stellt nur einen Tag später eine kleinere Version des Festes in Aussicht.

«Wenn wir 1000 Likes erhalten, planen wir», schreibt der Verein auf Facebook. Nur einige Stunden, nachdem der Aufruf gestartet wurde, gefällt der Beitrag bereits rund 700 Personen. Das «Khurer Fest» scheint also bereits in greifbarer Nähe. «Wir sind am letzten Wochenende zusammengesessen und haben gebrütet», sagt FiFi Frei, OK-Präsident vom Verein Khur.ch, der in der Bündner Hauptstadt schon mehrere Events organisiert hat. «Aktuell sind wir dabei, verschiedene Varianten auszuarbeiten.»

Alternative am gleichen Wochenende

Noch ist es zu früh, um zu sagen, wie das Fest konkret aussehen würde. «Es ist denkbar, dass es auf mehreren Plätzen in der Stadt ausgetragen wird. Ausserdem ist es möglich, dass die Poststrasse miteinbezogen wird», sagt Frei. Der Verein wünsche sich, dass das Fest am gleichen Wochenende stattfinden würde wie normalerweise das Churer Fest, also wahrscheinlich vom 13. bis am 15 August 2021.