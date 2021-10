Der Entscheid ist gefallen: Skifahren in der Schweiz wird in diesem Winter auch ohne Covid-Zertifikat möglich sein. Dies hat der Verband Seilbahnen Schweiz beschlossen.

Präsident Hans Wicki und der Direktor Berno Stoffel haben an der Generalversammlung darüber informiert, dass die Gespräche zu den Schutzbestimmungen mit dem Bund und den Kantonen sehr konstruktiv verlaufen. Momentan werden keine Änderungen gegenüber den aktuellen Schutzbestimmungen für Bergbahnen eingeführt, heisst es in einer Mitteilung.

Damit können die Bergbahnen mit den gleichen Bedingungen in die Wintersaison starten wie der öffentliche Verkehr. Das heisst: In geschlossenen Kabinen und Räumen gilt eine Maskenpflicht, zudem müssen in Innenräumen von Gebäuden die gängigen Abstandsregeln eingehalten werden.

Den Skigebieten steht es jedoch frei, selbst strengere Regeln aufzustellen. So haben zum Beispiel schon früh die Fideriser Heuberge angekündigt, dass bei ihnen eine Zertifikatspflicht bestehe.

