Ganz in der Nähe des Skigebietes in Arosa sind am Sonntagmittag ein 79-jähriger Pilot und sein 62-jähriger Begleiter mit einem Kleinflugzeug abgestürzt. Beide wurden schwer verletzt.

Das Flugzeug stürzte in der Nähe der Bergstation Tschuggen ab. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, gingen kurz nach 11.45 Uhr mehrere Anrufe ein, wonach das Kleinflugzeug bei einer versuchten Notlandung abgestürzt sei. Mit der Rega geborgen Nachdem die Feuerwehr den 79-jährigen Piloten und seinen 62-jährigen Begleiter aus dem stark beschädigten Flugzeug befreit hatte, wurden sie mit zwei Rega-Helikoptern ins Kantonsspital Graubünden in Chur geflogen. Beide erlitten laut Polizeiangaben schwere Verletzungen. Flugzeugabsturz Arosa:

Im Kleinflugzeug befanden sich zwei Personen. Beide wurden durch die Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überflogen.#Kleinflugzeugabsturzarosa — Kantonspolizei GR (@KapoGR) December 29, 2019 Neben Einsatzkräften der Rega und der Feuerwehr kümmerten sich zivile Helfer, Angestellte der Bergbahnen sowie Polizisten um die beiden Flugzeuginsassen. Sust untersucht Absturz Von offizieller Stelle ist der Unfallhergang noch ungeklärt. Die Bundesanwaltschaft ist für das weitere Vorgehen zuständig – sie hat die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) mit der Untersuchung des Absturzes beauftragt. (lag)