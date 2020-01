Latin World Festival – 50'000 Gäste, aber keine Bewilligung

Nach dem Silvester Boom kommt das Latin World Festival. Eine Woche ist es her, seit die grösste Silvesterparty Graubündens zwei Stunden vor Türöffnung abgesagt wurde. Der angebliche Grund: Schliessung der geplanten Lokalität, die bis dahin noch nicht einmal bekannt gegeben worden war. Nun sorgt ein neuer dubioser Event für Gesprächsstoff in Chur. Im Sommer 2020 soll angeblich ein dreitägiges Latin World Festival auf der Oberen Au in Chur stattfinden. 50'000 Gäste werden vom Veranstalter täglich erwartet – so viele wie am Openair Frauenfeld. Der Ticketverkauf läuft, die Early Bird Tickets sind sogar ausverkauft und auf Social Media wird kräftig Werbung gemacht. Doch der riesige Event wurde von der Stadt noch gar nicht bewilligt.