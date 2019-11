Lieferwagen landet nach Kollision im Silsersee

Ein 26-Jähriger fuhr um 7.15 Uhr auf der Malojastrasse H3 von Silvaplana in Richtung Maloja. Bei Sils wollte der Italiener die Strasse zu einem Ausstellplatz verlassen.

Gleichzeitig kam von hinten ein 62-jähriger Portugiese mit seinem Lieferwagen. Das Fahrzeug prallte ins Auto, geriet ausser Kontrolle und fuhr in eine Tafel. Der Lieferwagen kam über die Böschung in den See und kam am Ufer auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Lieferwagenfahrer konnte das Fahrzeug über die Beifahrertüre verlassen. Er wurde beim Unfall nur leicht verletzt.

Die Feuerwehr St.Moritz richtete eine Ölsperre ein. Der genaue Unfallhergang wird von der Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

(red.)