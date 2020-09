Komplizierter Grosseinsatz für die Feuerwehren Chur, Churwalden und Lenzerheide: In Churwalden brannte am Montagmorgen ein Maiensäss. Da es in der steilen Gegend kein Wasser gibt, musste die Feuerwehr das Wasser mehrere hundert Meter aus dem Wildbach Rabiusa hinaufpumpen.

Da es einige Zeit dauerte, bis die Feuerwehr zur Örtlichkeit gelangte und die Schläuche gelegt waren, kam auch ein Löschhelikopter zum Einsatz. Dieser holte Wasser aus einem Speichersee und schüttete es über das Maiensäss. «Da nebenan Bäume stehen, war es wichtig, das Feuer rasch einzudämmen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern», sagt Anita Senti, Mediensprecherin der Kantonspolizei Graubünden.

Gemeldet wurde der Brand um kurz nach 7.30 Uhr. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis in die Mittagsstunden.

Das Maiensäss ist unbewohnt. Kürzlich war aber noch jemand drin. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, untersucht die Kantonspolizei Graubünden. Der Sachschaden ist mehrere hunderttausend Franken hoch.

(red.)