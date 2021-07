Mehrere Zeuginnen und Zeugen meldeten den Brand, der am Samstag kurz nach 12.15 Uhr in Scheid in der Gemeinde Domleschg ausgebrochen war. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf den nahen Wald zu verhindern – das Maiensäss und der Stall wurden jedoch komplett zerstört.

Verletzt wurde niemand, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt. Die Brandursache ist noch unklar, die Brandermittlungen haben begonnen.

(red.)