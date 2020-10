Mann gerät beim Weinpressen in Maschine – schwer verletzt

In Malans hat sich am Samstagmorgen bei einem Weinproduzenten ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Arbeiter ist mit einem Bein in eine sogenannte Transportschnecke geraten und wurde dabei schwer verletzt.

Der 39-Jährige war bei einem Weinproduzenten mit Traubenpressen beschäftigt. Von den Fässern wurden die Trauben über eine Transportschnecke zur Presse befördert. Der Mann geriet gemäss Kantonspolizei Graubünden mit einem Bein in diese Transportschnecke. Er konnte die Maschine selber ausschalten, um ihn daraus zu befreien, musste dann die Feuerwehr Landquart aufgeboten werden. Mit einer hydraulischen Metallschere wurde die Maschine von den Feuerwehrleuten aufgeschnitten. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur leistete Erste Hilfe. Mit der Rega wurde der Schwerverletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Angehörige des Careteams Grischun betreuten die Arbeitskollegen und Einsatzkräfte psychologisch. (red./Kapo GR)