Schauspieler Matthias Schweighöfer (40) ist erneut auf Raubzug. Aber nicht als richtiger Räuber, sondern als Ludwig Dieter im Film «Army of Thieves». Im neuen Streifen bekommt er es mit der Bündner Kantonspolizei zu tun.

Enttäuschend: Das Einzige, was wirklich in St.Moritz aufgenommen wurde, sind Drohnenbilder. Die Szenen, die im Engadiner Luxus-Ferienort spielen sollen, wurden nämlich in Österreich gedreht. Wie jedoch mehrere Set-Bilder zeigen, standen Fahrzeuge der Kantonspolizei Graubünden für den Film im Einsatz. Der Film ist ab heute, 29. Oktober, auf Netflix zu sehen.

(red.)