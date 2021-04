Maturanden feierten an Kantonsschule in Chur

Der Anlass habe während der Schulzeit stattgefunden, wie der Kanton Graubünden mitteilt. Die Feier wurde von der Schulleitung im Rahmen des letzten Schultages der Abschlussklassen unter Einhaltung des bewährten Schutzkonzepts und mit Tragen der Schutzmaske bewilligt.

Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement, das Amt für Höhere Bildung und die Bündner Kantonsschule bedauern den Vorfall und sind vom Verhalten jener Personen, welche sich nicht an die geltenden Auflagen gehalten haben, enttäuscht. Intern steht man mit den involvierten Amtsstellen in Kontakt und wird abklären, wie es dazu kommen konnte und wie solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden können, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Die Kantonsschule würde sich an den regelmässigen Schultestungen beteiligen und habe ihr Schutzkonzept regelmässig überprüft und entsprechend angepasst, so der Kanton weiter. Dadurch konnten Ansteckungen mit dem Coronavirus im Bildungsinstitut früh unterbunden werden, bevor es zu Fallhäufungen kommen konnte. An der Kantonsschule wird weiterhin intensiv getestet und das Schutzkonzept konsequent umgesetzt.

(pd/red.)