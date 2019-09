Mehrere Dieseltanks in Vollbrand

Um 9.30 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass bei der Solisbrücke Dieseltanks in Vollbrand stehen. Die Feuerwehren Vaz/Obervaz, Mutten, Albula/Alvra sowie die ABC- und Ölwehr Thusis rückten mit fünfzig Personen aus.

Der Brand war um 11 Uhr gelöscht. Ausgelaufenes Öl konnte aufgefangen und abgepumpt werden. Vor Ort waren auch zwei Spezialisten des Amtes für Natur und Umwelt, drei Rettungssanitäter und eine Kanalreinigungsfirma.

Es entstand Sachschaden in unbestimmter Höhe am Gebäude, den Tanks sowie an einem Fahrzeug. Ob für die Umwelt Schaden entstand, wird eruiert. Die Kantonspolizei ermittelt, warum es zum Brand der Dieseltanks gekommen ist.