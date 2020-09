Mehrere Einbruchdiebstähle in einer Nacht

In der Nacht auf Mittwoch sind in Domat/Ems mehrere Einbruchdiebstähle verübt worden. Die Einbrüche wurden am Mittwochmorgen entdeckt. Die Kantonspolizei Graubünden bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

«Die unbekannte Täterschaft brach neun Mal in die Räumlichkeiten von Geschäftsbetrieben ein, weitere vier Mal blieb es beim Versuch», schreibt die Kantonspolizei Graubünden. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im Wert von mehr als 2000 Franken und richteten grossen Sachschaden an. Nun sucht die Polizei nach Zeugen: «Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt und bittet die Bevölkerung darum, verdächtige Feststellungen umgehend über die Telefonnummer 117 zu melden.» (Kapo GR)