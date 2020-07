Mehrere Schüsse in Chur gefallen

In Chur, genauer in der Sägenstrasse, sollen in der Nacht auf Samstag mehrere Schüsse gefallen sein, wie die «südostschweiz.ch» berichtete. Roland Hemmi, stellvertretender Polizeikommandant, sagt gegenüber FM1Today: «Ein Passant fand am Samstagmorgen Patronenhülsen und meldete dies der Polizei.»

Die Patrouille habe daraufhin sechs neun Millimeter Schreckschusspatronenhülsen sichergestellt. Also klassische Pistolenmunition. Die Schüsse selbst wurden der Polizei jedoch nicht gemeldet. Gemäss Hemmi sei das eher unüblich. «Normalerweise erhalten wir gleich eine Meldung, wenn Schüsse fallen», so Hemmi. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vu Chur, wenn …» wurde lediglich am Samstagmorgen die Frage gestellt, was passiert sei.

Abgesehen von den Patronenhülsen gibt es gemäss Hemmi jedoch keine Tatbestände, Geschädigte oder Kläger. Aus diesem Grund wurden keine Ermittlungen aufgenommen.

(jas)