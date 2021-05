Der Armeeangehörige war am Dienstag gemeinsam mit zwei Kollegen vom Landwassertunnel bergwärts in Richtung Davos Wiesen unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte sein Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Lastwagen. Der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Spital Davos gebracht, das er kurz darauf wieder verlassen konnte. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Das Armeeauto wurde total beschädigt, der Lastwagen war nicht mehr fahrbar. Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Die Strasse war rund drei Stunden gesperrt. Im Einsatz standen die Kantonspolizei Graubünden und eine Patrouille der Militärpolizei.

(red.)