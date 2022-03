Mit diesem total beschädigten Auto war ein 48-Jähriger in Ftan unterwegs

Der 48-jährige Autofahrer war von Scuol in Richtung Ardez unterwegs. Wegen eines Verkehrsunfalls war die Strasse zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Um auszuweichen, fuhr der Mann bei Urezzas auf einen mit einem Fahrverbot signalisierten Feldweg in Richtung Ftan hoch. Dort geriet das Auto über den Strassenrand und überschlug sich in der abfallenden Böschung mehrmals.

Der Autofahrer blieb unverletzt und lenkte sein stark beschädigtest Fahrzeug zurück auf die Hauptstrasse. Nach einer Fahrt von rund sieben Kilometern stellte er das Auto – der Reifen vorne rechts hatte sich von der Felge gelöst – in Scuol in eine Tiefgarage.

Am Dienstagabend wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass ein total beschädigtes Auto in Scuol gefahren sei. Die Polizei machte das Fahrzeug sowie den Autolenker ausfindig und bringt ihn zur Anzeige.

(red.)