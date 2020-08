Mit diesem Wohnmobil kann man wohl nicht mehr campen

Hoffentlich war diese Lenkerin nicht auf dem Weg in die Ferien. Die 26-Jährige war am Freitagabend auf der Autobahn A13 von Chur in Richtung Landquart unterwegs. Während der Fahrt kam das Wohnmobil ins Schlingern und kippte. Das Fahrzeug kam am seitlich liegend zum Stillstand.

Beim Unfall wurde niemand verletzt. Am Wohnmobil jedoch entstand Totalschaden. Die Nordspur der Autobahn musst fast zwei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.

