Mit diesen Spiel wirst du zum «Super Churer»

Ein Liechtensteiner Unternehmen entwickelt ein Wissensspiel rund um die Bündner Hauptstadt. Mit rund 300 Fragen soll man unter Beweis stellen können, ob man ein waschechter Churer ist. Weitere Städte-Quizzes der gleichen Art sind bereits in Planung.

Auf die Frage «Kennst du Chur?» folgt oft die Antwort: «Klar, da bin ich schon mal vorbeigefahren.» Oft eine frustrierende Erfahrung für die Einheimischen der – vermeintlich – ältesten Stadt der Schweiz, ist sie doch noch viel mehr als ein blosser Transitpunkt auf dem Weg in die umliegenden Skigebiete oder in den Süden. Doch wie gut kennen eigentlich die Bewohnerinnen und Bewohner der Bündner Hauptstadt ihre Heimat? Mit einem neuen Spiel wird der «Super Churer» ermittelt. «Schnellster» oder «schlauster» Churer Die Unique Gaming Partners AG in Triesen (FL) entwickelt zurzeit das Spiel «Du bisch vo Chur», ein regionales Wissensspiel. «Bei diesem Spiel handelt es sich um eine Mischung zwischen Brettspiel und Wissensspiel, wo es nicht nur einen Gewinner gibt», schreibt André Tschamper, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Unique Gaming Partners AG. «Ziel des Spiels ist es, als erster Spieler das Zielfeld zu erreichen und dabei so viele Fragen wie möglich richtig zu beantworten und damit am meisten ‹Churer-Taler› zu sammeln. Das Spiel ist beendet, sobald der erste Spieler das Zielfeld erreicht hat. Dieser ist dann der ‹schnellste Churer›. Wer am meisten Fragen beantwortet hat, ist der zweite Gewinner, ‹der schlauste Churer›. Ist beides dieselbe Person, so ist das der ‹Super Churer›.» Bei der Entwicklung des Spiels setzt das Unternehmen auf die Unterstützung aus der Bevölkerung. Diese soll auf einer Webseite Fragen rund um Chur einreichen, welche in das Spiel integriert werden können. «Bisher wurden uns schon über 100 Fragen eingereicht. Diese sammeln wir noch bis Ende Februar», sagt Tschamper. Vor allem zur Churer Eishockeymannschaft, dem EHC Chur, seien bisher viele potenzielle Fragen eingegangen. «Hier würden wir uns noch Fragen von andern Sportclubs wünschen. Da gibt es ja in Chur mit dem FC Chur 97, Chur Unihockey, Piranha Chur oder den Calanda Broncos ganz viele erfolgreiche Sportclubs.» Weitere Spiele in Planung Die Idee für das Spiel sei dem Team währen einer Corona-Zwangspause im Herbst entstanden. «Unserem Team war es ein grosses Anliegen, neben den regionalen Monopolyspielen, die wir produzieren, auch einmal etwas ganz Eigenes zu machen. Also eine tolle Teamarbeit», sagt Tschamper. Aktuell ist vorgesehen, dass das Spiel, welches in einer limitierten Erstauflage produziert wird, Ende 2021 auf den Markt kommen soll. «Alle, die eine Frage einreichen, können das Spiel schon jetzt vorbestellen.» Danach wird das Spiel bei Lüthy Bücher in Chur und auf www.spieleshop24.ch erhältlich sein. Und wie weiter nach Chur? «Weitere Wissensspiele dieser Art sind in Planung. Zu welchen Orten oder Städten ist aber noch nicht klar. Wir werden hier circa im Frühling oder Sommer 2021 eine Umfrage starten», sagt André Tschamper. Bis dahin kannst du dein regionales Wissen in unseren Kantons-Quizzes unter Beweis stellen:

