Die 26. Churer Schlagerparade sei friedlich verlaufen, teilen die Veranstalter und die Stapo mit. Nach dem Umzug mit 17 fantasievoll geschmückten Hossamobilen und über 100 Kleinfahrzeugen ging die Party auf dem Stadthallenvorplatz und in der Stadthalle weiter.

Veranstalter und Stadtpolizei zählten 33'000 Gäste am Umzug und damit den «offiziellen Besucherrekord». Die Konzerte und Partys lockten am Freitag und Samstag rund 10'000 Feiernde an.