Mit Nanis Rezepten durch das Jahr gekocht

So erging es auch der Studentin Lea Hürlimann. Die gebürtige Zugerin zog für ihr Studium nach Chur, ganz in die Nähe ihrer in Felsberg lebenden Grossmutter Elsi Ragaz-Hemmi. «In dieser Zeit habe ich oft beim Nani Zmittag gegessen. Irgendwann hat sie mir erzählt, dass es ihr Traum wäre, wenn ihre Rezepte in einem Kochbuch festgehalten werden.»

80 Rezepte in einem Jahr

Diesen Traum wollte die Studentin ihrem Nani erfüllen. Gemeinsam mit ihrer Studienkollegin Katharina Wirth besuchte sie ihre Grossmutter jede Woche, um gemeinsam zu kochen und die Rezepte festzuhalten – und dies über ein ganzes Jahr. «Wir haben rund 80 Rezepte zusammen gekocht. Dabei waren vor allem Bündner Klassiker aber auch Landfrauenküche», sagt Lea Hürlimann.

Elsi Ragaz-Hemmi führte über 30 Jahre gemeinsam mit ihrem Ehemann einen Bauernhof in Domat/Ems. Seit rund 25 Jahren lebt sie nun in Felsberg und besitzt einen grossen Garten, wo sie immer noch selber Gemüse und Früchte anpflanzt. Das kulinarische Wissen, welches sich in all den Jahren angesammelt hat, gab Elsi nun an ihre Enkelin weiter.