Mit Urban Golf die Stadt entdecken

Kein Dresscode oder viel Ausrüstung, sondern Spass an Golf und an einem etwas anderen Stadtrundgang durch Chur: Seit Anfang Mai kann dort Urban Golf gespielt werden. «Es gibt in der Schweiz regelrecht eine Urban Golf Bewegung, so auch in Winterthur. Didi, der dort das Projekt aufgebaut hat, ist mit der Idee zu uns gekommen und wir haben in Zusammenarbeit mit ihm das Projekt in Chur umgesetzt», sagt Leonie Liesch, Direktorin von Chur Tourismus.

Man habe das Angebot von einem Besuch schon gekannt und damals schon gut gefunden. «Gerade in der Coronazeit sind wir sehr froh, wenn wir mit neuen Angeboten Leute in die Alpstadt locken können», sagt Liesch.



Wer Urban Golf in Chur spielen will, kann sich beim Informationszentrum oder online dafür anmelden und Schläger, Ball und Score-Card können bezogen werden. «Es ist eine Tour durch die Stadt – gesamthaft gibt es neun Abschlagplätze, bei jedem von diesen gibt es eine Vorgabe», sagt Liesch.

«Die Leute sind neugierig»

Ähnlich wie beim Golf gibt es für optimale und für wenig Schläge die meisten Punkte. «Beim ‹richtigen› Golf steht nebst Punkten aber auch der Spass und die Geselligkeit im Vordergrund. Das ist auch hier so. Beim Urban Golf gibt es aber keinen Dresscode und der Schläger darf so geführt werden, wie man will, Hauptsache man trifft das Ziel», sagt Liesch.

Das Angebot komme bislang sehr gut an und wird gut genutzt. «Wir sind schon oft auf das Urban Golf angesprochen worden und die Leute sind begeistert und neugierig. Sie finden es toll, dass man Chur aktiv kennenlernen kann», sagt die Direktorin von Chur Tourismus.



Eine fixe Zielgruppe gibt es nicht, alle Altersgruppen sind vertreten. «Man kann zu zweit oder auch als Gruppe mit bis zu sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Tour gehen», sagt Liesch. Da können sowohl Golfer darunter sein, als auch Golf-Amateure, die die Stadt besser kennenlernen wollen. Liesch ist sicher: «Der Spassfaktor ist jedenfalls hoch.»