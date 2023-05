Mitten in St.Moritz: 75-Jährige fährt Mercedes gegen die Wand

Eine 75-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag in St.Moritz einen heftigen Unfall gebaut. In einer Kurve fuhr die ältere Frau auf ein Trottoir, anschliessend krachte der Mercedes in die Fassade eines Hotels, wie die Bündner Kantonspolizei mitteilt.

Die Frau wurde verletzt und liess sich im Spital in Samedan behandeln. Dort musste sie auch gleich eine Blutprobe abgeben. Ihren Führerschein war die Unfallfahrerin sofort los. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab. Neben der Polizei rückte die Feuerwehr aus, um den Unfallbereich abzusperren und aufzuräumen.