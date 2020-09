Motorrad mit Seitenwagen auf der A13 verunfallt

«Rega, Kantonspolizei und die Feuerwehr sind vor Ort», sagt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden zu FM1Today am Freitagmorgen. Ein Ehepaar aus Österreich fuhr um 9 Uhr auf der A13 in Richtung Süden. Nach dem Rastplatz Apfelwuhr geriet das Gefährt ins Schleudern. Es überquerte die Überholspur und prallte in die Mittelleitplanke, worauf die 61-jährige Frau aus dem Seitenwagen geschleudert wurde. Ein Ambulanzteam der Rettung Chur versorgte die Verletzte notfallmedizinisch. Mit der Rega wurde sie ins Kantonsspital Graubünden überführt.

Die Südspur von Landquart in Richtung Zizers war nach dem Unfall gesperrt, der Verkehr wurde über umliegende Dörfer geleitet. Der Einsatz scheint behoben zu sein. Informationen zu aktuellen Staulage gibt es hier.

(red./Kapo GR)