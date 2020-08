Motorradfahrer bei Frontalkollision tödlich verletzt

Am Freitag ist in Giarsun, in der Gemeinde Scuol, ein Motorradfahrer frontal mit einem Auto zusammengeprallt. Der 57-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war der österreichische Motorradfahrer kurz nach 9 Uhr auf der Engadinerstrasse von Ardez in Richtung Giarsun unterwegs. Bei Magnacun kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in das Auto eines 24-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde nach dem Unfall von Kantonspolizisten reanimiert, ein Ambulanzteam und eine Rega-Crew führten weitere medizinische Massnahmen durch. Vergebens. Der 57-Jährige verstarb noch vor Ort. Die Unfallstelle war rund zwei Stunden nicht passierbar, die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (red.)