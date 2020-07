Motorradfahrer wird auf Flüelapass schwer verletzt

Am Flüelapass in Davos ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer verunfallt. Dabei wurde er schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich bei der Örtlichkeit Rossboden um 9.40 Uhr. Der 51-jährige Motorradfahrer, der von Davos in Richtung Flüelapass fuhr, geriet auf der nassen Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Er kam von der Strasse ab und stürzte. Mit einer Ambulanz wurde er ins Spital nach Davos und von da mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. (Kapo GR/red.)