In Laax ist es am Samstagabend zu einem Mountainbike-Unfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Graubünden am Montag mit. Ein 38-Jähriger fuhr nach 18 Uhr einen gesperrten Downhilltrail in Richtung Laax hinunter. Dabei stürzte er gemäss Mitteilung und blieb schwer verletzt liegen.

Kollegen des Verletzten benachrichtigten die Rettungskräfte. Eine Rega-Crew versorgte den Mann notfallmedizinisch und flog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur.

Gegenüber FM1Today erklärt Roman Rüegg, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, dass die Sperrung des Trails ersichtlich war. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelt nun die Kantonspolizei Graubünden den genauen Unfallhergang.