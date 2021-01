Mutiertes Virus in Aroser Schule – Verbindung Arosa - Lenzerheide gekappt

Das Gesundheitsamt Graubünden registrierte am Dienstagmorgen in der Schule von Arosa drei Fälle des mutierten Coronavirus. Gegen Dienstagabend wurden sogar deren 14 Fälle nachgewiesen.

Flächentests und Maskenpflicht in der Öffentlichkeit

Zum Schutz der Gesundheit von Tourismusgästen und Bevölkerung hat die Gemeinde die Schule bis 6. Februar geschlossen. Zudem werden am Freitag, 29. und Samstag, 30. Januar 2021 in der Gemeinde Arosa Bevölkerung und Gäste flächendeckend getestet. «Das Gesundheitsamt empfiehlt der Bevölkerung und den Gästen von Arosa dringend, an diesem Test teilzunehmen», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Ausserdem gilt auf dem gesamten Gemeindegebiet von Arosa ab sofort eine Maskenpflicht.

Skigebet Arosa und Lenzerheide werden getrennt

Auf den Skisport hat die Entdeckung der 14 Fälle des mutierten Coronavirus keinen Einfluss. Lediglich die Skischulen in Arosa müssen den Betrieb bis auf weiteres einstellen. «Um eine weitere Durchmischung der Wintersportgäste zu vermeiden, wird die Verbindung der beiden Skigebiete Arosa und Lenzerheide bis und mit 6. Februar aufgehoben.» Die Bergbahnen Arosa und Lenzerheide blieben als «Inselbetriebe» weiterhin offen.

«Deutlich ansteckender»

«Das Gesundheitsamt ist besorgt: Die Virus-Mutation ist deutlich ansteckender als die Variante, die bisher weltweit vorherrscht», schreibt der Kanton Graubünden weiter. Den Gästen und der Bevölkerung wird daher empfohlen, auf alle nicht notwendigen Kontakte zu anderen Personen zu verzichten und die geltenden Abstands- und Hygienemassnahmen einzuhalten.

(red.)