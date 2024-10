Nach 120-jähriger Geschichte: Eines der letzten Musikhäuser in Chur schliesst

«Gerade heute habe ich für zehn Franken neue Saiten bei einer Gitarre aufgezogen», erzählt Roman Fischer anfangs Oktober. «Ich weiss nicht, wer das heute noch für diesen Preis innerhalb einer Stunde macht.» Es dauert noch knapp vier Wochen, bis er zum letzten Mal in seinem langjährigen Geschäft ein Instrument flickt oder einen Schwatz mit einem Stammkunden hält. Denn per Ende Oktober wird er sein Musikhaus «Fischer», und damit eines der letzten Geschäfte dieser Art in Chur, schliessen – nach 40 Jahren Arbeit von Fischer und einer dreimal so langen Geschichte der im 1904 gegründeten Filiale.

Roman Fischer (58) in seiner Filiale in der Churer Altstadt.

Ein Abschluss – aber ein guter

Zu diesem Schritt bewogen hat Fischer unter anderem der anfangs erwähnte Preiskampf. Doch der Hauptgrund ist etwas – oder besser gesagt jemand – ganz anderes. «Dahinter steckt eigentlich etwas sehr Positives. Ich ziehe zu meiner Freundin in Richtung Bodensee, nach Amriswil.» Das Haus, in dem er bisher wohnte und arbeitete, habe er verkauft. Für die Liebe lässt er sein Heim, sein Geschäft und seinen Beruf zurück. Denn in Amriswil wolle er nach dieser langen Zeit in der Branche etwas anderes machen.

Gleichzeitig betont der 58-Jährige: «Obwohl ich viel Stammkundschaft hatte, verdient man kein Geld mehr damit.» Er verweist erneut auf die starke Konkurrenz im Onlinehandel. «Seit sieben bis acht Jahren mache ich alles ganz alleine: Einkauf, Verkauf, Büro und Putzarbeiten.» So habe er das Geschäft noch halten und das in die Jahre gekommene Haus finanzieren können. Diese Umstände dürften ihn beim Abschluss dieses Kapitels bestätigt haben.

«Das ghört eifach zu Khur»

Auf Social Media sorgt die Schliessung für Reaktionen. Ein User schreibt in einem Post: «1987, 8-jährig, haben mir meine Eltern im Fischer Musikhaus meine erste Gitarre gekauft. [...] Dieses Traditionshaus zu verlieren, ist ein Verlust für Chur und die Kunstschaffenden. Danke für die ganzen Jahre unvergleichbaren Service an die Familie Fischer.» Weitere User äussern ihr Bedauern in der Kommentarspalte unter dem Post oder schwelgen in Erinnerung. «Do han i no mini Trumpeta här ka», schreibt jemand. Oder: «Oh nei sooo schad, das ghört eifach zu Khur.»

Obwohl sich Fischer auf seine Zukunft im Thurgau freut, lassen ihn diese Reaktionen nicht kalt. Der Kontakt zu den Kundinnen und Kunden, zu Freundinnen und Freunden, werde ihm fehlen. Es gebe Leute mit Tränen in den Augen. «Mütter mit Kindern kamen zu mir und diese Kinder sind jetzt erwachsen.» In den 40 Jahren habe er je nachdem mittlerweile schon zwei Generationen begleitet. «Oder es kamen Leute zu mir, um zu schwatzen und man wurde beinahe zum Psychiater. Das hat mich nie gestört. Ich finde es sehr schön, wenn man das Vertrauen der Leute hat.»

Pop-up-Laden und Renovation

Vom Klavier über Trompeten zu Gitarren bis hin zu Klangschalen war im Hause Fischer alles erhältlich. Und in all diesen Jahren legte Fischer stets Wert auf gute Qualität der Instrumente und einen guten Preis. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss einfach stimmen.» Doch das sei mit der Zeit immer schwieriger geworden. Fischer hätte kaum noch mit den Preisen im Internet mithalten können. In den Onlinehandel einzusteigen, habe für ihn keinen Sinn ergeben.

Er beobachte ähnliche Situationen bei anderen Läden in Chur. Und obwohl er dem Verkauf nun den Rücken zuwendet, appelliert er an die Leute: «Eine direkte Beratung in einem Laden ist immer noch das beste.» An der jetzigen Adresse des Musikhauses wird danach als Übergangslösung ein kleiner Pop-up-Laden öffnen, weiss Fischer. Und das 400 Jahre alte Haus werde vom Käufer im Laufe des nächsten Jahres renoviert.