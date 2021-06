Verletzungen im Gesicht, eine Hirnerschütterung und ein Kieferbruch: Bei einer Auseinandersetzung an der Comercialstrasse in der Nähe des Einkaufszentrums City West in Chur wurde am frühen Sonntagmorgen ein 26-Jähriger am Kopf verletzt. Wie die Kantonspolizei Graubünden gegenüber FM1Today bekanntgibt, war der Mann wahrscheinlich auf dem Nachhauseweg vom Ausgang. Wie viele Personen in die Schlägerei involviert waren, ist nicht klar. Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen.