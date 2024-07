Nach Schlittenvermietungs-Eklat in Davos: Pächter wegen Diskriminierung verurteilt

Keine Sportgeräte an Juden vermietet – Pächter wehrt sich gegen Antisemitismus-Vorwurf

Nach Biketrail-Affäre und Eklat bei Schlittenvermietung: So will Davos Konflikte mit Juden vermeiden

«Aufgrund verschiedener sehr ärgerlicher Vorfälle, darunter Diebstahl eines Schlittens, vermieten wir keine Sportgeräte mehr an unsere jüdischen Brüder» – ein Aushang mit diesen Worten an einem Fenster der Bergbahn Pischa in Davos sorgte im Februar für Furore. Antisemitische Vorwürfe wurden gegen die Bündner Tourismusdestination laut. Ein User veröffentlichte das Schreiben damals auf «X»: