Nach Schockanruf: Bündner Polizei nimmt Betrüger fest

Kantonspolizei St.Gallen warnt jetzt alle über 60 per Brief

Die Kantonspolizei Graubünden wurde am Dienstagvormittag durch einen Mann informiert, dass seine Frau gleichzeitig mit einem sogenannten Schockanrufer am Telefon sei. Im bündnerischen San Vittore übergaben die Frau und ihr Mann die Wertsachen an den Betrüger. Die Einsatzkräfte der Bündner Kantonspolizei lagen aber auf der Lauer und konnten den Geldboten mit Unterstützung der Kantonspolizei Tessin in Castione anhalten und festnehmen.

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden weitere Ermittlungen aufgenommen.

(Kapo GR / red.)