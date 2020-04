Wenn der Schnee zu schmelzen beginnt und die Temperaturen steigen, kommen die Bären in Arosa langsam in die Gänge. Napa und Amelia sind bereits aktiv, Neimo lässt sich da noch etwas Zeit. «Napa hat scheinbar Frühlingsgefühle gespürt. Und er hat Amelia gerochen, die ihr Winterruhe-Quartier von der Box hinaus in eine Felsspalte verlegt hat. Das ist ein schönes Zeichen, da wir möchten, dass die Bären draussen ihre Winterruhe halten. Napa hat drei Tage versucht, in die Felsspalte zu gelangen. Als er er schliesslich schaffte, zogen die beiden gemeinsam herum», sagt Pascal Jenny, Kurdirektor und Gründer des Bärenlandes.