Nach dem mehrheitlich sonnigen Dienstag kommen die Wolken zurück. In der Nacht auf Mittwoch erreicht uns das warme Sturmtief «Harry». Wie Meteonews mitteilt, sinken die Temperaturen im Flachland nicht unter Null und es beginnt zu regnen. Erst am Mittwochmorgen wird der Regen zu Schnee. In St.Gallen dürften die Flocken am Morgen kaum liegen bleiben. Nur im Appenzellerland und in den Bergen in Graubünden setzt der Schnee bereits früh an.

Bis zu zwanzig Zentimeter Neuschnee

Im Verlauf vom Mittwoch sinken die Temperaturen noch weiter und der Schnee nimmt zu. In der Bodenseeregion bleiben dann bis zu sieben Zentimeter Neuschnee liegen. In den Bergen können es zwischen fünfzehn und zwanzig sein. Am Mittwoch muss also Behinderungen im Strassenverkehr gerechnet werden.