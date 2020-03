Chur sagt alle Veranstaltungen ab 50 Personen ab

Am Freitag beschloss der Bund, alle Veranstaltungen ab 1000 Personen zu verbieten. Damit will er die Ansteckungen durch das Coronavirus eindämmen. Die Stadt Chur griff zu noch drastischeren Massnahmen. Sie verbot Veranstaltungen ab 50 Personen. «Es macht nämlich wenig Sinn, Anlässe mit beispielsweise 800 Personen zu genehmigen, auch wenn diese Zahl unter 1000 Teilnehmenden liegt», so die Stadt.

Nicht betroffen vom Entscheid sind normale Geschäftstätigkeiten etwa in der Gastronomie, der Besuch öffentlicher Einrichtungen oder Anlässe mit gesellschaftlicher Notwendigkeit wie Beerdigungen oder der Parlamentsbetrieb. Auch Einkaufen, der Gang in die Bibliothek oder in die Bar dürfen weiterhin stattfinden. Und auch der normale Schulbetrieb ist gewährleistet, allerdings werden alle Klassenausflüge abgesagt. Die Massnahmen gelten bis mindestens am 15. März.