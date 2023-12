Einer davon ist der Unternehmer Jvo Ganz, der im Rahmen des Winterzaubers in St.Margrethen bereits zum zweiten Mal zur Weihnachtsfeier im Bruggerhorn einlädt. «Alle sind am 24. Dezember willkommen. Niemand, der nicht alleine sein möchte, sollte alleine sein», sagt Ganz gegenüber FM1Today. Man wolle allen Menschen einen unvergesslichen Abend bieten.

Mittlerweile gibt es einige Angebote in der Ostschweiz und Graubünden, wo jene, die nicht alleine Weihnachten feiern möchten, Zugehörigkeit finden. Verschiedene Vereine, Kirchen und Privatpersonen bieten Veranstaltungen für schwächer gestellte Familien und Alleinstehende an.

Im letzten Jahr gab es ein Abendessen mit Apéro, Salat, Tischgrill und Dessert. In diesem Jahr erwartet Ganz rund 120 Personen. Zum diesjährigen Festessen verrät er bisher nur so viel: «Es ist eine Überraschung, etwas ganz Spezielles, das es so unter dem Jahr nicht gibt.»

Anschliessen soll dann die Bescherung folgen mit Geschenken, die aus der Bevölkerung oder von Unternehmen gespendet werden. «Ich verzichte dafür auf die Weihnachtsfeier mit meiner Familie, aber ich freue mich jeweils sehr darauf», so Ganz. Der langjährige Unternehmer wolle der Gesellschaft mit dem Event etwas zurückgeben.

Drei-Gang-Menü im Hotel «Forum» in Widnau

Den Menschen an Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte auch das Hotel «Forum» in Wattwil. Seit 2020 kocht das Hotel ein festliches Drei-Gang-Menü für Menschen aus der Region, die auf die eine oder andere Art Unterstützung in Anspruch nehmen. Die Pandemie war der Ursprung der Idee: «Wir wollten Familien unterstützen, die von der Pandemie stark betroffen waren und sich zu der Zeit kaum etwas leisten konnten», so Katharina Faé, die Managerin des Hotels.

Überraschend viele Leute hätten sich damals bereit erklärt, zu unterstützen und so sei man zu dem Entschluss gekommen, die Aktion weiterzuziehen. Und Faé sagt: «Menschen in akut schwierigen Situationen gibt es immer.» Dank Beiträgen von umliegenden Firmen, Spenden von Privatpersonen, Lieferanten, die mit kostenloser oder vergünstigter Ware entgegenkommen und Mitarbeitendenlöhnen auf Kosten des Hotels lasse sich der Event organisieren.

Für die Hotelmanagerin eine Herzensangelegenheit: «Meine ganze Familie und meine Kinder helfen am 24. mit, das Essen auszuteilen. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder wissen, dass es Familien gibt, die es nicht so einfach haben und dass nicht alles selbstverständlich ist.»

Weihnachten am Bahnhof St.Gallen

Am Bahnhof St.Gallen können sich seit 2012 bei Festessen und Live-Musik Menschen treffen, um gemeinsam zu feiern. Gemäss der Gründerin Michelle sind alle willkommen: «Menschen, die auf der Strasse leben, Menschen, die ein Zuhause haben, aber sich Gemeinschaft wünschen, jung und alt, arm und reich, deutsch- und anderssprachige.» In diesem Jahr findet das Fest, organisiert durch den Verein «Weihnachten am Bahnhof», in einem Zelt im St. Leonhard-Pärkli in St.Gallen statt – finanziert durch Spenden.

Die Idee dazu hatte die damals 16-jährige Michelle und plante zusammen mit Freunden vor elf Jahren die erste Feier. «Als ich an Weihnachten einmal auf einen verspäteten Zug wartete und ich die Zeit hatte, die Menschen zu beobachten, wusste ich, dass ich etwas verändern will», so die Gründerin des Vereins.