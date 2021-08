Stell dir vor, du bist in Arosa, der Untersee glitzert, angestrahlt von der warmen Sonne und Menschen in Badehosen gehen ins Wasser – und das alles im Winter, bei Schnee und Eis(eskälte). Das ganze nennt sich Eisbaden und ist ein Hobby von David Knittel. Der 33-jährige Lehrer pendelt zwischen Bern und Arosa und wenn er im Winter in den Bündner Bergen ist, lässt er sich das Baden in Eiswasser nicht nehmen.

Tägliches Eisbaden im Untersee in Arosa

«Vor zwei Jahren haben Freunde von mir mit dem Eisbaden angefangen», so Knittel. «Ich habe das auch ausprobiert und es hat mich sofort gepackt.» Seitdem ist er bei jeder Gelegenheit in den See gesprungen – im Winter versteht sich. «Letzte Saison war ich nur etwa vier Tage nicht schwimmen.»

Das Eisbaden hat ihn gepackt und deshalb sollen auch andere an diesem speziellen Erlebnis teilhaben. «Letzten Winter haben wir fast täglich ein Loch im Untersee freigegraben, sind schwimmen gegangen.» Weil sie wegen des Lockdowns etwas Zeit übrig hatten, wollten sich die Freunde am See einen schönen Ort schaffen. Sie haben zum Beispiel Eistürme gebaut. «Das hat auch andere Leute angezogen die entweder schwimmen gingen oder sich das Ganze einfach nur anschauten. Da dachten wir: Dann können wir das grad richtig machen.»