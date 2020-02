Der erste Corona-Infizierte der Schweiz, ein 70-Jähriger, wird im Spital in Lugano behandelt. Seine Familie muss zwei Wochen in Quarantäne ausharren.

«Wahrscheinlichkeit von Coronavirus-Fällen steigt»

Knapp 150 Kilometer vom Luganer Spital entfernt, am Kantonsspital Graubünden in Chur, gab es bislang nur Verdachtsfälle, wie Felix Fleisch, Leiter Infektiologie und Spitalhygiene, auf Anfrage sagt. «Nun, wo das Coronavirus noch näher gekommen ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es auch bei uns Fälle geben wird.» Insbesondere, weil viele Bündner Regionen «einen regen Austausch mit dem Tessin pflegen».

Patientenkontakt nur mit Schutzkleidung

Das Kantonsspital Graubünden sei schon lange auf das Coronavirus vorbereitet. «Wenn uns die ersten Fälle erreichen, werden wir die Patienten isolieren, damit unsere Mitarbeiter und Patienten nicht mit dem Virus in Kontakt kommen», sagt Fleisch. Das heisst für das Personal: Es darf die Zimmer der Infizierten nur mit Schutzanzügen, Masken, Schutzbrillen und Handschuhen betreten. Ganze Quarantäne-Stationen werde es nicht geben, so der Infektiologe. «Das sind ganz normale Zimmer. Wir isolieren auch Patienten, die schwer an einer gewöhnlichen Grippe erkrankt sind.»

Fleisch hofft, dass es in der Schweiz – anders als in Italien – bei Einzelfällen bleiben wird. «Eine Herausforderung wird die Situation, wenn es plötzlich sehr viele Fälle gibt.»

Keine grosse Gefahr für die meisten

Wichtig ist dem Mediziner, dass keine Panik entsteht. Für die Allgemeinbevölkerung stelle das Coronavirus keine grosse Gefahr dar. «Deshalb sollen nur Leute zu uns kommen, die so schwer krank sind, dass sie Spitalpflege benötigen. Bei einer normalen Grippe gehen ja auch nicht alle ins Spital.»