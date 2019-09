Der Autofahrer war am Donnerstag mit einer Frau und seinem Hund auf der Autostrasse A13 von San Bernardino in Richtung Mesocco unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Pian San Giacomo bemerkte er eine Rauchentwicklung im Motorraum. Er hielt auf einem Ausstellplatz an.

Die Insassen konnten sich, den Hund, sowie das Gepäck in Sicherheit bringen, bevor das Feuer ausbrach. Sie blieben unverletzt. Das Auto brannte vollständig aus. Der San Bernardino-Tunnel musste während 30 Minuten gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Graubünden, die Schadenwehr San Bernardino und die Feuerwehr Alta Mesolcina standen im Einsatz.