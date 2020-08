Piloten flogen regelmässig zu tief und zu riskant

Nach Ju-Air-Absturz: Uvek gibt externe Untersuchung in Auftrag

Am 4. August 2018 kam es zum Drama: Eine Ju-52 der Ju Air stürzte auf dem Weg von Locarno nach Dübendorf beim Piz Segnas ab, die 18 Passagiere und die beiden Captains starben beim Unglück.

Die beiden Piloten haben in ihren 28 gemeinsamen Flügen vor dem Unglück laut Sust mehrmals die vorgeschriebene Mindesthöhe nicht eingehalten, sie hätten sich «unverwundbar» gehalten. Der Pilot, der am Unglückstag flog, sei ein Mann mit «vermindertem Risikobewusstsein», «fehlender Selbstkritik» und eine extrovertierte Persönlichkeit.

Bereits als Militärangehöriger in der Fliegertruppe 1981 sei der Pilot in die Kollision eines Tiger-Kampfjets und einer Mirage involviert gewesen, damals konnten sich die beiden Piloten nur noch mit dem Schleudersitz retten. Die Mirage knallte in ein Wohnhaus und tötete eine Frau.

Bazl schaute zu

Laut «Tagesanzeiger» gebe es mehrere dokumentierte Fälle, bei denen dieser Pilot mit der Ju-52 viel zu tief flog, das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) habe jedoch keinen Anlass für eine Verwarnung oder gar einem Berufsverbot gesehen.

Die Ju-Air, das Bazl und die Sust wollten sich zum Schlussbericht noch nicht äussern. Martin Stucki, CEO der Firma Linth-Air-Service, sagt zu den Vorwürfen: «Die Ju-Air hatte Narrenfreiheit. Die anderen Schweizer Luftfahrtbetriebe werden vom Bazl viel schärfer kontrolliert und können diese Eskapaden des Amts jetzt ausbaden.» Der Absturz sei vermeidbar gewesen.

(red.)