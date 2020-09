Polizeihündin Yuna findet vermisste Person

Bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden ging am Donnerstagmorgen die Meldung ein, dass ein Rollator gefunden wurde. Von der 62-jährigen, an Parkinson leidenden Frau fehlte jede Spur. Aufgrund dieser Meldung wurde eine Suchaktion mit einem Personenspürhund eingeleitet.

Der Hund fand die leicht verletzte Frau kurze Zeit später in einem Tobel in unwegsamem Gelände in der Nähe eines Baches.

4-jährige Yuna

Beim eingesetzten Personenspürhund handelt es sich um Yuna, eine 4-jährige Labradorhündin, welche letzte Woche den schweizerischen Einsatztest zum Personenspürhund erfolgreich bestanden hat. «Ihre Hundeführerin und die Kantonspolizei Graubünden sind stolz, dass Yuna ihren ersten Ernsteinsatz nach dem Test bereits erfolgreich abschliessen konnte», schreibt die Kantonspolizei Graubünden.

(Kapo GR)