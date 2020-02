Raubüberfall in der Graubündner Kantonalbank

In einer Bank in Chur ist es am Donnerstag um 9 Uhr zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kantonspolizei Graubünden und die Stadpolizei Chur stehen im Einsatz.

Eine Person wurde festgenommen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden auf Twitter, es wurden auch keine Personen verletzt. Die Polizei steht zurzeit mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Bei der überfallenen Bank soll es sich um die Graubündner Kantonalbank am Postplatz handeln, schreibt die Südostschweiz. «Sicher ist bisher, dass eine Person die Schalterhalle betreten hat, dort zwei Schüsse abgegeben und die Räumlichkeiten mit Bargeld wieder verlassen hat», sagt Mediensprecher Roman Rüegg gegenüber der Südostschweiz. Die betroffenen Leute werden durch ein Care-Team betreut. Raubüberfall auf Bank in Chur

