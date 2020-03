Rauchendes Auto aus Tiefgarage gefahren

Eine 58-jährige Frau parkierte am Dienstagmorgen ihren Lieferwagen in einem Parkhaus in Thusis. Als sie aus dem Fahrzeug ausstieg, bemerkte sie, dass es aus dem Heck des Autos rauchte. Sie stellte fest, dass es beim Motor Glutnester hatte, stieg wieder ins Auto ein und verliess das Parkhaus.

«Obwohl das Auto danach grösstenteils ausbrannte, konnte sie mit ihrem überlegten Vorgehen einen grösseren Schaden verhindern», schreibt die Bündner Kantospolizei.

In unbewohntem Gebiet konnte die Feuerwehr das rauchende Auto schliesslich löschen. Weshalb der Motor der Frau brannte, ist unklar. Im dreistöckigen Parkhaus kamen keine weiteren Autos zu Schaden.

(red.)