Rekordzahlen beim Autoverlad Vereina

Am Autoverlad Vereina ist am Montag das 500’000-ste Fahrzeug in diesem Jahr verladen worden. Damit verzeichnete die Rhätische Bahn einen Rekord.

Autoverlad Vereina wird günstiger – hohe Investitionen nötig Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Vereineatunnels vor 20 Jahren hat die Rhätische Bahn (RhB) mehr als eine halbe Million Fahrzeuge im Jahr durch den Tunnel transportiert. Soviel wie noch nie zuvor, teilt Medienstelle der RhB mit. «Dazu beigetragen hat insbesondere, dass die Wintersperre des Flüelapasses, mit rund einem Monat Verspätung, erst Anfang Juni aufgehoben werden konnte.» Das Bahnunternehmen geht davon aus, bis Ende Jahr die Zahl von etwa 520'000 transportierten Fahrzeugen zu erreichen. René Lotz aus Frick (links) war der Fahrer des 500'000 Fahrzeugs. Simon Rohner, Leiter Autoverlad der RhB, hat ihm am Montag gratuliert. © zVg (red.)