Drei Wagen eines Güterzugs sind bei der Einfahrt zum Bahnhof Bonaduz am Montagnachmittag entgleist. Zwei mit Schotter beladene Wagen kippten ganz um, ein Flachwagen halb. Ein Fahrleitungsmast und die Fahrleitung wurden beschädigt. «Personen kamen keine zu Schaden», teilt die Rhätische Bahn (RhB) mit. «Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) kann nun mit der Bergung und dem Abtransport der defekten Fahrzeuge begonnen werden.»

Bis zum Ende der Störung am Dienstagnachmittag ist ein Bahnersatzbetrieb eingerichtet, teilt die RhB am späten Montagabend mit. Es verkehren Ersatzbusse auf der Strecke Tamins-Reichenau - Thusis. Reisende vom und ins Engadin werden gebeten, via Vereinalinie zu reisen. Es ist mit Verspätungen und Zugsausfällen zu rechnen. Die Anschlüsse sind nicht gewährleistet, warnt die RhB: Reisende werden gebeten, mehr Reisezeit einzurechnen.

Am Dienstag, 16 Uhr, kann die Strecke für den Zugverkehr wieder freigegeben werden. Wie die RhB mitteilt, kommen die Räumungs- und Instandstellungsarbeiten am Bahnhof Bonaduz gut voran.

