Bereits von der Autobahn aus sieht Chur anders aus als sonst. Direkt am Fusse des Calandas steht plötzlich ein riesiger Turm aus stabilem Eisen. «42 Meter hoch ist das Ganze. Da oben ist man besser schwindelfrei», sagt Veranstalter René Götz.

Auch für die Athleten sei das raufkommen auf die Schanze immer wieder eine Mutprobe. Ein kleiner Lift an der Seite des Konstrukts ist nämlich der einzige Weg nach oben. «Da fängt das Herz bei so manchem an zu rasen», so Götz. Das überrascht vor allem angesichts der Tatsache, dass sich dieselben Sportlerinnen und Sportler nur wenig später über eine Schanze stürzen, wo sie in grösser Höhe Saltos zeigen.

«Brutale» Licht- und Pyroshow zum Geburtstag von Apache 207

Hinter der Show stecken die Veranstalter vom Open Air in Frauenfeld, was sich auch in der Musikauswahl widerspiegelt. Mit dabei sind deutsche Rapstars wie Sido, Apache 207 oder auch die Lokalhelden Breitbild. Speziell: Apache 207 tritt am Freitagabend auf und feiert am Samstag seinen 24. Geburtstag. Die Chancen stehen also gut, dass der Deutsche noch in einem der unzähligen Party-Zelter auf dem Areal zu finden sein wird.