Heftige Gewitter zogen am Dienstag über das FM1-Land. Besonders stark wütete der Sturm in Graubünden. Ein Seilpark in Scuol wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

«Rund ein Drittel des Seilparks hat es umgelegt», sagt Wolfgang Bosshardt, Chef des Campings Sur En auf Anfrage von FM1Today. Der Seilpark liegt gleich neben dem Campingplatz. Mehrere Bäume seien durch den Sturm entwurzelt worden, Teile des Seilparks wurden heruntergerissen. «Der Sturm war kurz, aber heftig», sagt Bosshardt weiter. Verletzt worden sei zum Glück niemand. Derzeit melden viele Leser und Hörer im FM1-Land heftige Gewitter und Hagelschauer. Bilder aus Gais zeigen rund drei Zentimeter grosse Hagelkörner. Hagel bis 3cm bei Superzelle in Gais, AR pic.twitter.com/0706CoTGGJ — Markus Pfister (@MarkusPfister5) July 28, 2020 Auch MeteoNews warnt vor grossen Hagelkörner und postet dazu ein Bild aus Österreich, das speziell geformte Hagelkörner zeigt. Die #Gewitter heute Abend sind lokal sehr kräftig mit mittelgrossem bis grossem #Hagel. Dies beweisen die #Hagelkörner auf dem Bild, die eben im #Rheintal bei #Rankweil / #Österreich eingesammelt wurden. (rv) pic.twitter.com/VEp6nhxRhD — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 28, 2020 #Gewitter mit bis zu 4 cm grossem #Hagel heute Nachmittag bei Bertschikon (Gossau ZH) im #ZürcherOberland. #SchadeUmDieTrauben Vielen Dank #SRFAugenzeuge Hermann Sieber ^jz pic.twitter.com/OpF6Mul4sb — SRF Meteo (@srfmeteo) July 28, 2020 (abl)