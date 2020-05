Seit Juni vermisste Frau tot aufgefunden

Im unwegsamen Gebiet Munt da la Bes-cha in Pontresina wurden vor rund zehn Tagen sterbliche Überreste einer Person gefunden. Sie konnten der 75-jährigen Vermissten zugeordnet werden.

Die Frau galt seit 29. Juni 2019 als vermisst. Trotz einer grossangelegten Suche konnte die Frau damals nicht gefunden werden. Sie verliess an diesem Tag ihre Ferienwohnung zu Fuss und konnte auch an ihrem Wohnort in Kloten seitdem nicht aufgefunden werden.

Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen aufgenommen um die Umstände zu klären, unter denen die Frau zu Tode kam.