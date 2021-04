Ein Mann stiess am Mittwoch im Gebiet Planets auf sterbliche Überreste, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich um die Leiche der seit letztem Herbst vermissten Frau handelt. Die genauen Todesumstände sind noch unklar.

Die 83-Jährige hatte am 22. September 2020 ein Ferienhaus in Mon in der Gemeinde Albula/Alvra verlassen. Sie kehrte nicht zurück – worauf die Polizei verständigt wurde. Eine umfangreiche Suchaktion blieb ergebnislos.

(red.)