Senioren in Altersheim trotz Impfung mit Corona infiziert

Das kantonale Contact Tracing Graubünden registrierte in einem Seniorenzentrum eine Häufung von Coronafällen. Aufgrund erster positiver Fälle bei ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohner wird hier in regelmässigen Abständen flächendeckend getestet. Derzeit sind vier Seniorinnen und Senioren betroffen, die Mitte Januar erstmals und anfangs Februar vollständig gegen Corona geimpft worden waren, wie es in einer Mitteilung des Kantons Graubünden heisst. Eine Person im Alter von 84 Jahren mit schweren Vorerkrankungen ist kürzlich verstorben. Über die Todesursache kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.

Ursache wird vom Gesundheitsamt Graubünden untersucht

«Die betroffenen Personen haben milde Verläufe und die Maskentragepflicht für geimpfte Bewohnerinnen und Bewohner wurden wieder eingeführt.» Die Betroffenen befinden sich in Isolation. Das Schutzkonzept des Seniorenzentrums wurde konsequent umgesetzt, ausserdem werden dort regelmässige Betriebstestungen durchgeführt.

Die Ursache für die Fallhäufung wird derzeit durch das Gesundheitsamt Graubünden und externe Fachpersonen untersucht.

Im Kanton Graubünden wurden derzeit über 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen vollständig geimpft. Obwohl seither in Heimen keine Ausbrüche mehr verzeichnet wurden, kam es zu vereinzelten Ansteckungen. Dies, weil auch unter den besonders gefährdeten Menschen in Alters- und Pflegeheimen keine Impfpflicht besteht und sich nicht alle Personen haben impfen lassen.

Ausbruch im Ausreisezentrum Flüeli

Nicht nur im Alters- und Pflegeheim wurden Ansteckungen festgestellt. Am Donnerstagabend registrierte das Contact Tracing auch eine Häufung von Coronafällen im Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina. Dort wurden 17 von 24 Personen positiv getestet. Das Ausreisezentrum wurde unter Quarantäne gestellt, die betroffenen Personen isoliert.

(red.)