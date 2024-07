«Er wollte mir seine Handynummer geben und ich konnte mir sie nicht merken», Graziella aus Sevelen sucht ihren Mister X. Sie fuhr am Samstagmorgen um zirka 9 Uhr in Sevelen auf die Autobahn mit ihrem orangen Peugeot. Kurze Zeit darauf überholten sie zwei Töfffahrer. Da begann die Flirtromanze. Graziella sah diesen Typen auf seiner azurblauen Ducati Panigale V4 mit einem SG-Kennzeichen. Es war nicht das sportliche Motorrad, sondern: «Er schaute immer wieder zu mir rüber und dann plötzlich schickte er mir einen Luftkuss. Da konnte ich nicht anders, als ihm einen zurückzugeben.»

Nur zwei Scheiben und ein Tempo von 120 km/h trennten die beiden. «Und irgendwann fuchtelte er mit seinen Händen und fuhr vor mich hin. Er gab mir ein Handzeichen, dass ich seine Nummer notieren soll.» Graziella war kurz überfordert, aber auch nicht in der Lage diese Nummer zu notieren. Denn sie sass am Steuer. «Merken konnte ich mir die Nummer auch nicht», sagt Graziella. Vor lauter Hin und Her, war er dann plötzlich nicht mehr da.