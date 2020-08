Soldaten in Kaserne Chur mit Coronavirus infiziert

Armeesprecher Daniel Reist bestätigt gegenüber dem «Blick», dass sich in der Kaserne in Chur elf Soldaten mit dem Coronavirus infiziert haben. «Sie befinden sich mit zwölf weiteren Soldaten in Quarantäne», sagt Reist.

Die anderen Soldaten, die keinen Kontakt mit den Infizierten hatten, würden nach Hause geschickt, «wenn sie beschwerde- und symptomfrei sind».

Laut «Blick» seien die Tests bereits am Donnerstag positiv gewesen.

(red.)